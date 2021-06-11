В Мурманске Renault вылетел на пешеходную часть

От удара машины вынесло на пешеходную зону. Как уточнили в Госавтоинспекции, в этой аварии никто не пострадал. Фото: Скриншот видео

Днем 11 июня у южного въезда в Мурманск случилась авария.

- В 12.16 в районе дома 230 на проспекте Кольском водитель, управляя автомобилем Renault, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автомобилю «УАЗ», который двигался со стороны Колы, - сообщил инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

От удара машины вынесло на пешеходную зону. Как уточнили в Госавтоинспекции, в этой аварии никто не пострадал.

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