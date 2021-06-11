В Заозерске младший сержант попался на систематических прогулах

Свою вину младший сержант признал. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Халатное отношение к обязанностям подвело младшего сержанта из войсковой части 38643 под суд по статье «Неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток».

Сначала мужчину не увидели на службе в Спутнике в марте этого года, затем он повторил это в апреле.

- Вместо службы он находился в Мурманске, где праздно проводил время. Также он был в Росляково и Сафоново, - сообщили в пресс-службе ВСУ Северного флота.

Свою вину младший сержант признал. Суд приговорил его к 1 году ограничения по военной службе с удержанием в доход государства 10% денежного довольствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор управляющей компании из Островного получил 7 миллионов рублей за фиктивные работы. Работы по обработке дорог от гололеда выполнялись только на бумаге (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru