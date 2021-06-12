В Мурманске зацвели морошка, черника и яблоня

В Мурманской области уже цветет морошка. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жаркие дни на Кольском полуострове заставили природу мобилизовать все свои ресурсы. Читатели соцсетей заметили, что зацвели морошка, черника, голубика.

- Зацвело наше будущее варенье, да и просто вкусняшки: морошка, черника, голубика, - пишет в своем паблике Bloger51.

Первый урожай будем ждать уже в июле, когда самая вкусная северная ягода раскрасит болотца и лужайки оранжевым цветом. А если теплые дни простоят чуть дольше, то и черника с голубикой порадуют нас уже в начале августа. Скрестим пальцы!

А еще читатели поделились снимками цветущих яблонь. Фруктовые деревья зацвели в Кандалакше и в Мурманске. Напомним, в Мурманске растет не так много яблонь. Одна - у драмтеатра, другая - недалеко от роддома№1, еще одна - у морского вокзала.

- Первый, самый смелый цветок на яблоне, - написала Елена Черномордикова в паблике газеты "Вечерний Мурманск".

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