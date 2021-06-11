В Мурманске предприниматель год не платила зарплату работнику

Во время следствия обвиняемая признала свою вину. Она полностью выплатила долг перед работником. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Уголовное дело завели на предпринимателя из Мурманска, задолжавшего годовую зарплату.

Работник не видел денег с ноября 2019 года по декабрь 2020.

– Работнику не выплачивалась зарплата с ноября 2019 года по декабрь 2020. Женщина – индивидуальный предприниматель зная о задолженности, действуя умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности, не выплатила ему в полном объеме заработную плату в сумме 33 тысячи 600 рублей, – сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ – «В полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности работодателем - физическим лицом».

Во время следствия обвиняемая признала свою вину. Она полностью выплатила долг перед работником. И все материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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