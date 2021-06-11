Мурманскую область хотят газифицировать от магистрального газопровода

По мнению министерства, процесс позволит из пришедшим на территорию компаниям работать успешнее, а другим - заинтересоваться присутствуем в регионе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вопрос газификации Мурманской области длится долго и болезненно. Мы единственный мазутозависимый регион, а из-за дороговизны перехода на новый вид топлива долго считался нецелесообразным, хотя для населения это означало бы уменьшение стоимости ЖКУ.

Когда в Заполярье пришли с новыми проектами крупные компании, о газификации задумались снова. На этой неделе в Москве прошла рабочая встреча министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Минпромторг поддержал газификацию региона.

- После совещания с коллегами из Минэнерго в качестве оптимальной схемы был выбран вариант газификации от магистрального газопровода. На данный момент рассматриваются два проекта, подразумевающих подключение к магистральному газопроводу, – прокомментировал Денис Мантуров.

По мнению министерства, процесс позволит из пришедшим на территорию компаниям работать успешнее, а другим - заинтересоваться присутствуем в регионе.

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