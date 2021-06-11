В Мурманске пропала 15-летняя девушка

15-летнюю мурманчанку ищут с 9 июня. Фото: vk.com/murmanspas51

Волонтеры поискового отряда "МурманСпас" объявили о поисках 15-летней Миланы Репиной.

- 9 июня ушла из дома по адресу Мурманск, улица Подгорная, 72, и до настоящего времени ее местонахождение не известно, - сообщили в "МурманСпас".

Приметы: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы до плеч, карие глаза, смуглое лицо, носит очки.

На момент исчезновения была одета в черную толстовку, голубые джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефонам 02, 102 (полиция) или 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20 - "МурманСпас".

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