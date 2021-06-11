В Мурманске спасли попавших под завал утят

Утят спасли из-под завала. Фото: Юлия Березовская

Вечером 10 июня в Мурманске прошла спасательная операция. Сначала северяне, которые услышали, что под завалами рядом с жилым домом №21 на улице Софьи Перовской, кто-то пищит, думали, что в ловушку попал один утенок, но оказалось, что их там два.

Утку с выводком замечали рядом с этим домом не раз. Жильцы словно предчувствовали, что малыши могут попасть в беду, и выманили семейство подальше от опасного участка. Но все же утята провалились на глубину почти 1,5 метра.

- Приезжали спасатели, сказали, что без участия "УК 1" не будут разбирать завалы. Глубина 1,5-2 метра, - написала в группе "Мурманск" Юлия Березовская.

Управляющая компания отозвалась на призыв северян, ее сотрудник Григорий Буров сам стал доставать малышей.

- Раскидал все доски и опустился за бетонный блок, и выловил их! - рассказала подробности Юлия.

Спасенных утят посадили в коробку. Их мамы и след простыл, а без нее выводок может не выжить.

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