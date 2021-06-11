В Кировске УК засудили за потоп, а она заставила жильцов выплачивать компенсацию

Жители Кировска решили проверить, почему выросли суммы в квитанциях. И не зря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хитрость «Управляющей организации «Хибиногорск» раскрыли прокуроры. УК решила, что может повесить на жильцов дома компенсацию, которую должна была платить сама.

Жильцы одного из домов, который обслуживала компания, получили квитанции за апрель и заметили, что суммы значительно выросли - на несколько сотен рублей. Повышение тарифа должно идти при согласовании с жильцами, а те ни в каких собраниях не участвовали. Поэтому кировчане обратились в прокуратуру.

Там изучили квитанции и выяснили интересную вещь.

- По вине управляющей компании квартиру одного из жильцов затопило. Суд постановил, что УК должна выплатить компенсацию в 343 тысячи рублей, а вместе с моральной компенсацией и судебными расходами сумма выросла до 412 тысяч рублей, - рассказали "КП-Мурманск" в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Вот только УК решила не платить из своего кармана, а аккуратно раскидать сумму по квитанциям других жильцов. А вдруг никто не заметит? Получилось, что северяне платили за то, что компания плохо работала.

Руководителю управляющей организации внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Рассмотрение акта реагирования и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города, - уточнили в надзорном ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор управляющей компании из Островного получил 7 миллионов рублей за фиктивные работы. Работы по обработке дорог от гололеда выполнялись только на бумаге (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru