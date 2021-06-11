Солнечное затмение в Мурманске сняли на видео

В пик затмения Луна закрыла Солнце почти на половину. Фото: Антон ЗАБИРОВ

10 июня жители Мурманска могли наблюдать частичное солнечное затмение. Северянам повезло больше, чем жителям других регионов: у нас Луна закрыла Солнце почти наполовину.

Впрочем, наблюдение за этим явлением - дело опасное, если не защитить глаза: можно получить серьезный ожог сетчатки. Поэтому не все смогли разглядеть исчезающее светило. Для тех, кто не увидел затмение сам, группа "ВКонтакте" "Астрономо-геодезическое объединение" выложила двухчасовое видео, на котором можно проследить, как постепенно исчезает часть Солнца.

Посмотреть затмение можно по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске зацвели малина и черемуха. Северяне наслаждаются весенними явлениями летом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru