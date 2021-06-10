В Мурманске из-за подозрительного предмета оцепили остановку

Остановку оцепили, людей отвели на безопасное расстояние. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 10 июня в центре Мурманска из-за подозрительного предмета оцепили остановку. На скамейки у торгового центра «Лига» нашли бесхозный рюкзак. На место прибыли экстренные службы, людей отвели на безопасное расстояние. Подробности происшествия уточняются.

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