Экс-мурманчанку Елену Беркову госпитализировали в украинскую больницу

Какую именно она перенесла операцию, телеведущая уточнять не стала. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Уроженка Мурманска телеведущая и порноактриса Елена Беркова рассказала в своем Instagram, что столкнулась с проблемами по здоровью.

- Друзья, я снова попала в больницу... В этот раз на Украине. Но я обязательно справлюсь!!! С вашей поддержкой я все преодолею! Операция была сложной, говорить не могу - очень больно. Так что, мои дорогие, пока без прямых эфиров и конференций. Но я очень скоро вернусь к вам, не теряйте меня! - написала Елена Беркова.

Какую именно она перенесла операцию, телеведущая уточнять не стала.

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