Из Мурманской области хотят уехать производственники и специалисты ИТ

Многие северяне хотят уехать в Москву. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сайт поиска работы HH.ru провел исследование о предпочтениях соискателей работы в Северо-Западном регионе. 285 000 человек с начала года изъявили желание переехать, и Мурманская область занимает в этом объеме 31%. Чаще всего люди хотят переехать в Москву или Московскую область. А вот желающих северян переехать в более южные регионы за пределы МКАДа всего 16%.

Уехать хотят представители производства, ИТ-технологий, высшего менеджмента. Ищут работу в южных регионах врачи и студенты. В Мурманской области 61% мужчин готово поменять место жительство против 39% женщин, чаще всего ищут работу южнее люди возраста от 35-44 лет.

- Жители Мурманской области, готовые к переезду на юг указывают среднюю ожидаемую зарплату в размере 62 000 рублей. Это выше средней предлагаемой зарплаты в Юго-восточном федеральном округе на 46%, а также больше на 40% средней ожидаемой зарплаты жителей Мурманской области, которые не хотят покидать город, - сообщает портал HH.ru

В свою очередь работодатели разместили более 500 тысяч вакансий для желающих переехать. Чаще всего предлагается работа в направлениях "продажи", "строительство", "ИТ", "туризм". Диапазон зарплат составляет от 50 до 80 тысяч, кто-то готов помочь с переездом как самому работнику, так и членам семьи.

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