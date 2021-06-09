В Мурманской области военным-контрактникам предлагают зарплату выше, чем по стране

В Мурманской области вакантные воинские должности есть в Оленегорске, Умбе, Зеленоборском, Североморске, Заозерске, Заполярном, а также в Мурманске. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В вакансиях для военных в Мурманской области средняя зарплата выше, чем по стране.

Аналитики hh.ru проанализировали около 8 тысяч вакансии для военнослужащих по контракту, открытых в регионах России на сегодняшний день, и рассказали, где и на какую зарплату могут претендовать. По их данным, средняя зарплата, которую предлагают для военных в Мурманской области почти, 51 тысяча рублей. Это выше, чем средняя предлагаемая зарплата для военнослужащих по стране в целом, которая равна 41 632 рубля.

– Наиболее высокие зарплатные предложения среди вакансий для вахтенного матроса – от 50 до 150 тысяч рублей; музыканта-военнослужащего – от 50 до 125 тысяч рублей; машиниста – от 49 до 125 тысяч рублей; тракториста-бульдозериста – от 40 до 125 тысяч рублей и водителя-слесаря – от 40 до 125 тысяч рублей, – говорится в сообщении аналитиков.

Величина денежного довольствия зависит от воинского звания и должности. Кроме зарплаты кандидатам предлагают полный социальный пакет, служебное жилье, бесплатное питание, обеспечение обмундированием, бесплатный проезд к месту отпуска и обратно.

Значительное число вакансий для военнослужащих по контракту открыты в Свердловской области. Кроме того контрактников приглашают в Санкт-Петербург, Ленинградскую,

В Мурманской области вакантные воинские должности есть в Оленегорске, Умбе, Зеленоборском, Североморске, Заозерске, Заполярном, а также в Мурманске.

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