В Мурманске наркотики нашли в воздушных шарах

Уголовное дела в отношении трех участников группы уже завершены в расследовании, так что ими займется суд. Фото: Скриншот видео.

Креативных наркодилеров задержали в Мурманске. Двое мужчин и двое женщин от 32 до 40 лет использовали в своей работе не только мессенджеры, в которых рекламировали запрещенные вещества, но и придумали, как необычно подавать товар.

Друзья создали интернет-магазин, который работал почти год: с июля 2019 года по апрель 2020 года.

- В чате указанного магазина имелась возможность выбора вида и количества наркотика из специального прайс-листа с изображениями наркотических средств и психотропных веществ, при этом там также указывалась информация о его стоимости и способах оплаты. Необычным был и способ распространения наркотиков – часто фигуранты прятали запрещенные вещества в разноцветные воздушные шарики, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Преступники планировали расширять свой незаконный бизнес, поэтому большой процент заработка тратили на покупку новых наркотиков. Когда наркодилеров задержали, на их квартирах нашли 5,5 килограмма наркотиков на 5 миллионов рублей.

Уголовное дела в отношении трех участников группы уже завершены в расследовании, так что ими займется суд.

- Одному из фигурантов была избрана мера пресечения в виде ареста, еще двоим – запрет определенных действий. А в отношении еще одной участницы, женщины 1980 года рождения уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, - сообщил уточнили в МВД.

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