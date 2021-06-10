Моряков из Мурманской области предостерегли от выхода в море

По данным синоптиков, в четверг в Баренцевом море ожидается ветер юго-западный 8-13 м/с, местами дождь, дымка, видимость хорошая, в дымке 1-2 километра. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Несмотря на то, что сайт Мурманского УГМС никакого штормового предупреждения не выдает, ЕДДС Кольского района оценила опасность волн для маломерных судов и выдала рекомендацию - не выходить в море 10 июня.

По данным синоптиков, в четверг в Баренцевом море ожидается ветер юго-западный 8-13 м/с, местами дождь, дымка, видимость хорошая, в дымке 1-2 километра.

ЕДДС не рекомендует выход в море маломерным судам с мощностью двигателя менее 10 л.с. при высоте волны более 0,5 метра, а маломерным судам, зарегистрированным в ГИМС, в море выходить можно при соблюдении максимально допустимой высоты волны, которая зафиксирована судовом билете. Если же волна превысит 1,5 метра, то выход в море запретят всем маломерным судам.

- В настоящее ситуация на море не изменилась, рекомендации сохраняются, - сообщили редакции “КП” в ЕДДС Кольского района.

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