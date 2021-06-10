Фотографии солнечного затмения в Мурманске 10 июня 2021 года

В пик затмения Луна закрыла Солнце почти на половину. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В январе 2020 года северяне наблюдали лунное затмение и Суперлуние, почти ровно за год до этого - кровавое Суперлуние. Но, пожалуй, самым памятным стал 2015 год. Тогда 20 марта столица Заполярья стала одним из лучших мест для наблюдения за солнечным затмением.

10 июня 2021 года такого масштаба, как шесть лет назад, не случилось, и все же жителям Крайнего Севера повезло больше, чем многим другим регионам, - можно было снова наблюдать удивительный небесный танец светил.

Без специальных фильтров и приспособлений увидеть затмение было нельзя. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Луна в пик затмения "откусила" у верхнего края Солнца 48% - это практически наибольший процент затмения на Европейской территории России, а чем южнее, тем больше Солнца оставалось не затененным. Луна коснулась края солнечного диска в 12.57, максимальная фаза (47,79%) покрытия была в 14.11, закончилось частичное затмение в 15.24, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

В 2015 году Мурманск стал одним из лучших мест для наблюдения за солнечным затмением. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В следующий раз северяне смогут наблюдать затмение 25 октября 2022 года, тогда Солнце скроется на 65%. Полное солнечное затмение случится 11 мая 2097 года.

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