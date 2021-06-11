На День России в Мурманске изменится движение общественного транспорта

Кстати, 12 июня на центральной площади города с 9 утра можно будет полюбоваться на выставку техники от АО "Электротранспорт". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Три дня выходных в июне внесут изменение в работу общественного транспорта - все троллейбусные и автобусные маршруты будут ходить по воскресному расписанию. А это значит, что автобусы №1, 11, 25, 29, 4Т в эти дни ходить не будут. Свою работу они возобновят 15 июня.

- С расписанием можно ознакомиться по ссылке, - сообщает сайт АО “Электротранспорт”.

Кстати, 12 июня на центральной площади города с 9 утра можно будет полюбоваться на выставку техники от АО "Электротранспорт". Компанию ей составит техника УФСИН. Программу Дня России в Мурманске можно посмотреть здесь.

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