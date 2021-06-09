За сутки от коронавируса в Мурманской области умерли 2 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 июня 2021 года - 1234 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 2 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 51784 человека, 54 новых случаев выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+32, всего 25787), следом идет Североморск (+1, всего 4751). Тройку замыкает Кандалакшский район (всего 3517)

Выздоровели 48497 пациентов, а на лечении с COVID-19 остаются 2053 человека.

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