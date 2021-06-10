Жители Мурманска смогут воспользоваться интернет-сервисом «Земля для стройки»

Пользователи сервиса смогут в электронном виде воспользоваться правом оформления земли для целей жилого строительства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал соглашение с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии. Правительство региона и ведомство договорились о совместной работе в рамках обеспечения работы сервиса «Земля для стройки».

Согласно документу, на публичной кадастровой карте будут размещены земельные участки и территории Заполярья, наиболее подходящие для использования под жилищное строительство. При помощи интернет-сервиса «Земля для стройки» пользователи смогут в электронном виде воспользоваться правом оформления земли для целей жилого строительства.

Кадастровая палата выступит в качестве оператора публичной кадастровой карты, размещает на ней эти данные. А региональный минстрой представит для этого данные об участках, пригодных для вовлечения в жилищное строительство.

– Лицо, которое заинтересовалось в приобретении конкретного участка, направляет через сервис «Земля для стройки» информацию о себе в ответственный уполномоченный орган, который определяет статус собственности участка (федеральная, региональная, муниципальная, неразграниченная собственность) и в зависимости от этого далее распределяет заявку, – говорится в заявлении ведомства.

После будет проходить электронный аукцион. Его победитель сможет оформить право на пользование конкретным участком.

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