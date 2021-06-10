В Апатитах началась ежегодная эвакуация велосипедов из подъездов

Если велосипед мешает в подъезде, его эвакуируют. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Апатитах началась ежегодная летняя акция по освобождению подъездов и межэтажных пространств от велосипедов, самокатов и колясок.

- Мы делаем это каждый год, каждое лето, - рассказывает редакции “КП-Мурманск” Алексей Мартынов, начальник штаба МО МВД России “Апатитский”, - предупреждаем, рассказываем, что нельзя хранить велосипеды в подъездах. Ни домофоны, ни запорные устройства не спасут от воров, к тому же они не должны перекрывать проходы. Потом по заявлению управляющей компании или жильцов мы изымаем велосипеды и предлагаем хозяевам их забрать. Если хозяин не найдется - через полгода его или обратят в доход государства, или уничтожат.

В этот процесс включены не только полиция и управляющие компании, но и представители МЧС, которые дают заключение о том, насколько мешает тот или иной велосипед в конкретном подъезде.

- Если есть столярные в подъездах или колясочные, то мы, конечно, не трогаем размещенные там велосипеды. Но если в подъезде будет стоять скутер, а такое было, мы его эвакуируем, - добавил Алексей Мартынов.

Всем владельцам эвакуированных “железных коней” придется заплатить штраф.

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