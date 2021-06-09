В Мурманске мужчина пытался побить охранника магазина

Двух правонарушителей задержали в двух торговых точках Мурманска сотрудники Росгвардии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двух правонарушителей задержали в двух торговых точках Мурманска сотрудники Росгвардии.

Тревожная кнопка сработала в гипермаркете на проспекте Ленина. На место был направлен наряд. Как оказалось, ее нажал администратор, когда увидел, что один из покупателей решил уйти, не расплатившись за товар.

Второй случай произошел в торговом центре на проспекте Кольском. Тревогу поднял контролер. Он сообщил, что в одном из отделов магазина молодой человек устроил дебош. Покупатель вел себя неадекватно, выражался грубой нецензурной бранью, а также пытался устроить драку с сотрудниками службы охраны.

– Прекратить противоправные действия агрессивно настроенный посетитель отказывался, продолжая вести себя вызывающе. Его задержали и передали в отдел полиции, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

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