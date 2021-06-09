Сейдозеро из Мурманской области попало в список 60 мест силы

Шаманы поговаривают, что просто так просить у духов ничего не надо. Фото: Илья Волнушка

Туристический портал Туту.ру составил список из 60 мест по всей России, где можно загадать желание. Среди них оказалось и Сейдозеро из Ловозерского района. Для каждого места сделана карточка с описанием и фотографией, точными координатами и адресом нахождения. А для самых нетерпеливых есть опция сразу же купить билет в нужное направление.

Вот, правда, для Сейдозера такой развернутой страницы не нашлось. Редакция “КП-Мурманск” нашла нашу гордость только в разделе “карт желаний”.

-Сейчас сюда приезжают исследователи аномальных явлений, чтобы разгадать тайны озера. Например, случаи мерячения — массового гипноза, когда люди одновременно видят галлюцинации. Чтобы исполнилось желание, нужно обратиться к озеру с просьбой, - говорится в описании.

Ни фотографий, ни указателей, ни координат, только изображение людей, подвергшихся массовому гипнозу, и стилизованное изображение Куйвы под словом “прошу”.

Кстати, шаманы поговаривают, что просто так просить у духов ничего не надо. Мало того, что нужно понимать, зачем тебе это нужно и как ты будешь этим пользоваться, так и просьбу формулировать нужно особенно. Надо благодарить за то, что когда-то это к тебе придет. Говорят, только на энергии благодарности все мечты сбываются.

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