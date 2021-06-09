Прокуроры Мурманской области потребовали заблокировать сайт с информацией о ловле рыбы на вилы

Прокуроры вышли в суд с 10 административными исковыми заявлениями. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Прокуроры Мурманской области потребовали заблокировать сайт с информацией о незаконных способах ловли рыбы. На портале располагались данные о способах ловли рыбы с помощью остроги – гарпуна с несколькими зубьями.

– Использование остроги, а также их оборот, запрещены законодательством Российской Федерации, в том числе п. 14.2 Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, в связи с чем, размещенная информация имеет противоправный характер, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Прокуроры напомнили, что за незаконный вылов рыбы, если он совершен с применением запрещенных орудий и способов массового истребления, предусмотрена уголовная ответственность, а за нарушение регламента – административная.

Прокуроры вышли в суд с 10 административными исковыми заявлениями, в них они требовали признать информацию, распространяемую посредством сети «Интернет», запрещенной. Административные исковые заявления находятся на рассмотрении.

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