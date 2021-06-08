В Коле сын-подросток вместе с другом ограбил мать

Рассмотрев материалы дела, суд признал обоих обвиняемых виновными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Коле осудили подростка, который вместе с приятелем ограбил свою мать.

19 мая 17-летний парень находился в своей квартире в одном из домов на улице Кривошеева. Он толкнул свою мать, а когда та упала, удерживал на полу.

– Понимая, что самостоятельно похитить имущество потерпевшей у него не получится, он обратился за помощью ко второму подсудимому, находившемуся в квартире. Приятель стал удерживать женщину, а сын украл наличные - 3650 рублей, – сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

За месяц до этих событий молодой человек уже обкрадывал мать. Тогда он забрал ее банковскую карту и снял со счета в банке 10,5 тысячи рублей. Их он потратил на свои нужды.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье пункта «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» и пункта «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «кража, совершенная с банковского счета». Его приятель также стал фигурантом уголовного дела предусмотренного пунктом «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Рассмотрев материалы дела, суд признал обоих обвиняемых виновными. 17-летний молодой человек приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Его приятель так же признан винновым и получил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил.

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