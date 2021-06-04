На кладбище в Зеленоборском неизвестные вырывают кресты

Неизвестные вырыли кресты у могил на кладбище в Зеленоборском. Фото: vk.com/zelenoborskiy

Жители Кандалакши поделились своей болью в паблике "гп.Зеленоборский". Место было выбрано не случайно: северяне пытаются возвать к совести жителей поселка, которые идут против закона и моральных устоев.

Неизвестные ведут себя, как хотят, на местном кладбище.

- Приезжаем с Кандалакши навести порядок на могилах своих родственников и что мы видим??? Как можно выдрать кресты с корнем, причем потоптавшись по могилам, если на них нет гранитных памятников, это не значит что нет родственников. Два года назад была такая же картина, установили новые кресты, в этом году тоже самое, - написала Алена Филиппова.

Жители Зеленоборского сожалеют, что на кладбище нет сторожа. В полицию пока с такими случаями никто не обращался.

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