Жителей Мурманска приглашают посадить деревья в «Саду памяти»

Старт акции намечен на 11 часов утра. Участие в ней смогут принять все желающие. Фото: Администрация города Мурманска

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны жителей Мурманска приглашают присоединиться к акции «Сад памяти». Она проходит по поручению президента Российской Федерации.

- Жителям города предлагают высадить деревья 11 июня. Сделать это можно будет на территории Мемориального комплекса, посвященного стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны и на Аллее Полярной Дивизии, проспект Героев-североморцев, - уточнили в мэрии города.

Старт акции намечен на 11 часов утра. Участие в ней смогут принять все желающие.

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