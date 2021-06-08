На двух улицах Мурманска запретят стоять машинам

Водителей просят учесть изменения и быть внимательными на дорогах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 29 июня сразу на двух дорогах Мурманска вводятся ограничения для транспорта. Об этом сообщили в комитете по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

В частности, водителям запретили стоянку автотранспорта на участках автодороги по проезду Ивана Халатина вдоль северной стороны от дома № 11а до дома №19, а также вдоль южной стороны от дома №19 до дома №8.

– Кроме того запрещены остановка и стоянка автотранспорта по обеим сторонам автодороги по Нижне-Ростинскому шоссе на участке вдоль территории строения №9 по улице Угольная база, – сообщили в комитете.

Водителей просят учесть изменения и быть внимательными на дорогах.

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