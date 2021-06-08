"Боксер" из Мурманска до смерти избил знакомую из-за банковской карты

Суд отправил мурманчанина в колонию, хотя он еще может обжаловать приговор. Фото: Антон ЗАБИРОВ

8 лет колонии получил 32-летний житель Мурманска, который до смерти избил знакомую. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, трагедия произошла 31 октября прошлого года в одном из домов на улице Подгорной во время застолья.

- Мужчина начал предъявлять своей 47-летней знакомой претензии по поводу похищенной ею банковской карты. В ходе ссоры он нанес потерпевшей множество ударов кулаком руки в боксерской перчатке, а также ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений спустя непродолжительное время потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщили в Следкоме.

Мужчину судили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Свою вину он признавать не хотел, лишь частично соглашаясь с тем, что сделал, и пытался доказать, что к смерти знакомой не причастен. Но результаты разных экспертиз оказались не на его стороне. Суд отправил мурманчанина в колонию, хотя он еще может обжаловать приговор.

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