В Кандалакше два парня разгромили парк

Молодые люди решили похулиганить в парке. Фото: УМВД по Мурманской области

В Кандалакше два вандала разгромили парк.

Как сообщили в МВД по Мурманской области, вырванные из земли уличные фонари на одной из дорожек Речной набережной обнаружили во время патрулирования сотрудники ППС. О вандализме они сообщили дежурному, который направил на место следственно-оперативную группу.

- Злоумышленники вырвали пять парковых столбов с фонарями, освещающих пешеходную дорожку на набережной. Полицейские зафиксировали повреждения, изъяли следы обуви и опросили возможных очевидцев произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Власти оценили ущерб, нанесенный злоумышленниками, в 357 тысяч рублей. Тем временем полицейские установили личность подозреваемых и их местонахождении. В совершении правонарушения заподозрили двух жителей Кандалакши 26 и 24 лет.

Подозреваемых опросили, полицейским мужчины не смогли объяснить причины своих действий. В отношении северян возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ (вандализм). Каждому из подозреваемых грозит крупный штраф и до трех месяцев ареста.

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