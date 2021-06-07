Сжегшую вагоны в Кандалакше фирму оштрафовали на 100 тысяч рублей

Прокуратура внесла представление генеральному директору организации и направила в суд два исковых заявления. Видео: Скриншот видео.

На 100 тысяч рублей суд оштрафовал фирму, которая сжигала железнодорожные вагоны в Кандалакше.

На железнодорожных путях вблизи дома № 7 по улице Объездной в Кандалакше фирма решила утилизировать вагоны. На арендуемых железнодорожных путях необщего пользования их подожгли. Произошедшие увидели очевидцы, записали пожар на видео и выложили в сеть. Тушить огонь пришлось сотрудникам МЧС. А кандалакшская транспортная прокуратура провела по факту сжигания вагонов.

– Установлено, что ООО «Нива-Транс» сжигала вагоны. При этом необходимых документов организация не имела, инвентаризация выбросов вредных веществ в атмосферный воздух не проводилась, паспорта опасных отходов не разработаны и не утверждены, заявка на постановку на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в соответствующий орган не направлена, – сообщили в Кандалакшинской транспортной прокуратуре.

По результата проверки организацию привлекли к административной ответственности. Дела о нарушении административного кодекса возбудили по статье 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов», частям 1 и 9 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» и статьи 8.46 «Невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду». По итогам их рассмотрения фирма оштрафована на 100 тысяч рублей.

Прокуратура внесла представление генеральному директору организации и направила в суд два исковых заявления.

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