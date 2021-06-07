В ревдинскую колонию пытались передать сим-карты в луке

На имя одного из мужчин, отбывавших наказание, поступила посылка с луком. Фото: УФСИН по Мурманской области
Осужденному жителю Московской области попытались передать в исправительную колонию строгого режима в Ревде запрещенные предметы.
На имя одного из отбывавших наказание поступила посылка с луком. Во время досмотра в одном из растений обнаружили запрещенные для использования на территории учреждений УИС предметы.
– Внутри головки репчатого лука были спрятаны три сим-карты одного из операторов сотовой связи. По данному факту проводится проверка. Материалы будут переданы в отдел полиции по месту регистрации отправителя посылки, – сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.
Отметим, ранее на территорию одной из колоний перебросили картошку, «начиненную» сим-картами. Однако предметы были изъяты сотрудниками УФСИН. Если сала добавить, то вкусный получился бы набор...
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