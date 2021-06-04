Колонию "Угольки" в Мурманске забросали картошкой с СИМ-картами

Играют в "горячую картошку" и взрослые. Фото: УФСИН России по Мурманской области

Играют в "горячую картошку" и взрослые. Только часто такие игры вне закона. Неизвестный перекинул на территорию ИК-17 в Мурманске, которую еще знают как "Угольки", картофелины, "начиненные" сим-картами.

Инцидент произошел на днях. Неизвестный подъехал к территории исправительной колонии на автомобиле. И стал перебрасывать какие-то предметы за забор. В этот момент сработали технические средства охраны. Неизвестный поспешно сел в автомобиль и скрылся.

Когда скотч разрезали, то в каждом корнеплоде нашли сим-карты. Фото: УФСИН России по Мурманской области

– Резервная группа караула и дежурная смена колонии обследовала территорию, где был замечен нарушитель. На земле они обнаружили четыре картофелины, перемотанные скотчем, – сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

Когда скотч разрезали, то в каждом корнеплоде нашли сим-карты. Всего злоумышленники пытались доставить на территорию учреждения 41 сим-карту. По факту произошедшего проводится проверка.

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