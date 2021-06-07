Движение по дороге на Североморск в ближайшие три дня ограничат

На этой неделе из-за проведения взрывных работ вновь ограничат движение по дороге на Североморск. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В последнее время дорогу на Североморск часто перекрывают, пусть на несколько часов и не дольше чем на четыре дня, но все же водителям стоит тщательнее планировать свой маршрут.

На этой неделе из-за проведения взрывных работ вновь ограничат движение по дороге на Североморск. С 7 по 10 июня ограничения затронут автодорогу Р-21 "Кола" с 14-го по 19-й километр подъезда к флотской столице.

- С 10.00 до 12.00 будет закрыто движение для всех видов транспорта, - сообщили на сайте «Мурманскавтодора».

Напомним: губернатор поручил навести порядок на дороге в Териберку.

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