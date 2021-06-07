Жительницу Мурманска обманули на 221 тысячу рублей при бронировании жилья в Сочи

Полиция возбудила дело по части 2 статьи 159 УК РФ - мошенничество, сейчас проводятся мероприятия по установлению виновных лиц. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Оказалось, что северянка пыталась оформить бронирование апартаментов в Сочи через интернет. Ей пришло сообщение о необходимости провести предоплату. Она ввела данные своей карты, с которой списали 221 тысячу рублей. А подтверждение платежа и бронирования от отеля так и не пришло. После чего она обратилась в полицию.

- В большинстве мошенничеств в социальных сетях злоумышленники создают фейковые страницы, копируя информацию и фотографии со страниц других пользователей. Под предлогом продажи товаров и услуг они могут в переписке указывать даже настоящие адреса проживания, найдя их по картам в поисковых системах сети интернет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Полиция возбудила дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Сейчас проводятся мероприятия по установлению виновных лиц. Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям области с призывом перепроверять сайты, связываться напрямую с поставщиками услуг и не переводить предоплату.

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