Больняк, хабзайка, красноголовик: "Яндекс" назвал слова, употребляющиеся в основном в Мурманской области

Северяне иногда употребляют такие слова, что жители других регионов нас не понимают. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

"Яндекс" представил результаты нового исследования: специалисты изучили поведение россиян в сети и составили список специфических слов, употребляющихся в том или ином регионе.

- Для этого использовали данные блог-платформы Яндекс.Дзен: изучили статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России, в общей сложности — 11 млрд словоупотреблений. А потом вместе с лингвистами Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН отобрали самые интересные слова и дали им определения, - говорится в описании исследования.

В Мурманской области употребительными оказались такие слова, как больняк, грабилка, задробить, красноголовик, отворотка, переплеваться, скирдовать, скоропорт, хабзайка, шаровик. Знают ли наши читатели их значения? Если нет, то прочитать их можно по ссылке.

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