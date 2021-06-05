В Мурманской области сохранится жара до +27 и ожидаются грозы

В Мурманске воздух 5 июня прогреется до +13. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Начало лета на радость северян выдалось настоящим: без снега, холода, зато с жарой и даже грозами. Правда, к выходным синоптики пообещали похолодание. Но коснется оно не всего Кольского полуострова, а только севера. На юге сохранится жара.

- 5 июня ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха будет +12+17°, на юге области +22+27°, - сообщило Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

В Мурманске, по данным паблика "Погода в Мурманске", воздух прогреется до +13, к вечеру похолодает до +5.

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