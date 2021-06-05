Александр Кержаков приехал на рыбалку в Мурманскую область

Александр Кержаков порыбачил в Териберке. Фото: www.instagram.com/a.kerzhakov11

В декабре 2020 года футболист Александр Кержаков уже приезжал в Мурманскую область. И тогда сравнил Заполярье с США.

И вот летом лучший бомбардир в истории нашей сборной снова вернулся на Кольский полуострова и заглянул в Териберку, где уже бывал. Отдых у него задался. В своем Instagram футболист поделился фотографиями с рыбылки.

- Когда совместил приятное с приятным. И китов посмотрели, и треску поймал. Пока, Териберка, - написал Александр Кержаков.

Также он сфотографировался в гидрокостюме и с крабом, уточнив, что поймал его только для фото.

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