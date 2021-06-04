На выходных жители Мурманской области смогут привиться от коронавируса в торговых центрах

Между прививками «ГамКовидВак» должно пройти три недели, между «КовиВак» - две. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Недавно в Мурманской области началась мобильная вакцинация от коронавируса. С каждой неделей она пользуется все большей популярностью. В эти выходные, 5 и 6 июня, мобильные пункты также будут работать.

Желающих сделать прививку ждут с 14.00 до 19.00 на третьем этаже "Волны", на первом этаже "Плазмы".

- Предполагается, что прививочные пункты в торговых центрах будут работать регулярно по выходным. Для вакцинации населения бригады получают два виды вакцины: «ГамКовидВак» («Спутник-V») и «КовиВак». Если на момент посещения пациентом прививочного пункта медики имеют в наличии два вида вакцины, то ее предлагают для выбора. Обращаем внимание, что наличие вакцины зависит от активности населения, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Между прививками «ГамКовидВак» должно пройти три недели, между «КовиВак» - две.

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