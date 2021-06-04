В Мурманской области объявлен высокий класс пожароопасности

В связи с этим жителей региона призывают быть внимательными и осторожными.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Мурманской области ожидается высокий класс пожароопасности.
- С 3 по 7 июня на территории Мурманской области, за исключением прибрежной зоны Баренцева моря ожидается 4-й региональный класс пожарной опасности. А с 4 по 7 июня на юге Печенгского и Кольского районов, в Терском районе – 5-й региональный класс пожарной опасности, – такие данные опубликовало региональное МЧС со ссылкой на ФГБУ «Мурманское УГМС».
В связи с этим жителей региона призывают быть внимательными и осторожными. Мурманчан просят воздержаться от посещения лесов и разведения огня в лесах. А при обнаружении пожара или задымления в лесу сообщать данные на единый телефон экстренных служб 112. Кроме того туристические группы и отдельных туристов просят информировать о своем маршруте по телефону – 8 (8152) 45-14-75.
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