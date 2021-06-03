Рыбакам Мурманской области рекомендуют не выходить в море из-за плохой погоды

Напоминаем, что при высоте волны свыше 0,5 метра не рекомендуется выходить в море маломерным судам с надувными бортами. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погодных условий. Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района опубликовала предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды по акватории южной части Баренцева моря на пятницу, 4 июня.

– По данным Мурманское УГМС, ожидается юго-западный, западный ветер до 8-13 м/с. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами дымка. Видимость в дымке 1-2 км, – сообщили в службе.

Также ЕДДС опубликовала высоту волны в метрах. В Териберке она составит 0,4-0,8; в Ура-Губе – 0,4-0,6; в Дальних Зеленцах – 0,5-1,0; у Западного Кильдина – 0,4-0,8; у Восточного Кильдина – 0,3-0,5; у Большого Оленьего– 0,3-0,5.

Напоминаем, что при высоте волны свыше 0,5 метра не рекомендуется выходить в море маломерным судам с надувными бортами. А если высота волны превышает 1,5 метра выход в море не рекомендуется.

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