В Териберке восстановили навигационный знак "Лодейное"

Туристов просят аккуратно относиться к знаку, чтобы пришлось его чинить сразу после восстановления. Фото: «Моя Териберка» / vk.com/my_teriberka

Для моряков - польза, для туристов - новая достопримечательность. В Териберке восстановили навигационный знак "Лодейный", который был утрачен в 90-х годах ХХ века.

- К знаку подведено электричество - в темное время суток на его вершине будет гореть фонарь. Это точка с общепринятыми координатами на картах, в том числе на навигационных. Любой штурман в любое время суток при видимости данного знака или его огня может определить местонахождение своего судна. Огонь каждого светящего знака имеет свои характеристики, - сообщает паблик ""Моя Териберка" | интернет-газета".

Навигационный знак "Лодейный" был утрачен в 90-х годах ХХ века. Фото: «Моя Териберка» / vk.com/my_teriberka

Туристов просят аккуратно относиться к знаку, чтобы пришлось его чинить сразу после восстановления.

- Мы сейчас взаимодействуем с гидрографией Северного флота для установки на этом знаке наутофона и стробоскопа, - сообщила глава Териберки Елена Крывонос.

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