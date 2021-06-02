В Териберке установят скульптуру "Кит"

В высоту скульптура будет 3,4 метра, в ширину до четырех метров, в длину - более 5. Открыть арт-объект должны уже осенью. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Териберке станет на одну достопримечательность больше. В Общественной палате РФ выбрали победителей конкурса художников "Культурный след — 2020". И в их числе есть проект из Мурманской области: Андрей Крохин предложил установить в Териберке скульптуру "Кит".

- Арт-объект посвящен бесконечной силе и красоте природы в каждой ее детали при жизни и после смерти. Объект представляет собой макет скелета кита, установленном на латерали на берегу Баренцево моря в Териберке, во время прилива будет видна только верхняя его часть, а во время отлива к скульптуре можно будет подойти, потрогать, сфотографироваться и даже взобраться на нее. Киты-самые большие млекопитающие на земле, в Териберку на них приезжают посмотреть туристы со всего северного полушария. Их образ надежно укоренился в представлении людей об этом месте, и установка подобной скульптуры станет серьезным вкладом в развитие идентичности Териберки, - сообщил автор проекта.

В высоту скульптура будет 3,4 метра, в ширину до четырех метров, в длину - более 5. Открыть арт-объект должны уже осенью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Териберку будет ходить новый автобус зимней комплектации. Машина выйдет на маршрут №241 (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru