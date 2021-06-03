Мурманскстат назвал три наиболее подорожавших продукта

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат назвал три продукта, которые подорожали больше всего за последнюю неделю мая. Анализ цен проводили в Мурманске, Апатитах и Североморске.

В городах сравнивали цены отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, утвержденные Росстатом.

– За неделю с 25 по 31 мая 2021 года больше всего увеличились цены на морковь, баранину и мороженную неразделанную рыбу. Морковь стала дороже на 1,2%, баранина, кроме бескостного мяса на 0,9%, а мороженая неразделанная рыба на 0,5%. Яблоки подешевели на 2,9%, – сообщили в ведомстве.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. С остальной динамикой цен на продукты можно познакомиться на сайте Мурманскстата.

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