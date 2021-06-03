В Мурманске ограничили скорость для электросамокатов

В некоторых регионах уже были прецеденты, что их владельцы слишком разгонялись и попадали в аварии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 июня в Мурманске заработал самый северный прокат электросамокатов. Сеть будет постепенно расширяться до 150 единиц средств передвижения.

Правда, у электросамокатов есть одна проблема. В некоторых регионах уже были прецеденты, что их владельцы слишком разгонялись и попадали в аварии, причем в лучшем случае страдал сама техника. Чтобы такие печальные истории не повторялись, в Мурманске решили ограничить скорость, с которой можно будет передвигаться на арендованных электросамокатах.

- Лимит установлен на показателе 15 км/ч. Для проката не потребуется водительское удостоверение. Им можно пользоваться для катаний по тротуарам и по пешеходным зонам, - уточнили в Центре городского развития Мурманской области.

Напомним: первые два пункта проката появились у домов №№49 и 69 на проспекте Ленина.

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