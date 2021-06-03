Число умерших от коронавируса в Мурманске на 3 июня 2021 года составило 1221 человек

Выздоровели 48322 пациента, а на лечении с COVID-19 остаются 1936 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 июня 2021 года составило 1221 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умер еще 1 человек.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 51479 человек, 47 новых случаев выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+30, всего 25630), следом идет Североморск (+3, всего 4739). Тройку замыкает Кандалакшский район (всего 3504)

Выздоровели 48322 пациента, а на лечении с COVID-19 остаются 1936 человек.

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