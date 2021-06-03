22-летний житель Мурманска взял в кредит на 3,5 миллиона рублей и отдал мошенникам

Северянин поверил звонившему и выполнил требования. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Больше 3,5 миллиона рублей лишился 22-летний мурманчанин. На днях молодой мужчина обратился в полицию и сообщил, что стал жертвой мошенников.

– Потерпевший сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал, что на имя мурманчанина якобы пытаются оформить кредит. Под предлогом «исправления сложившейся ситуации» звонивший убедил заявителя самостоятельно оформить кредит и, чтобы исключить списание денежных средств с его банковского счета. А после попросил перевести деньги на «безопасный» счет, – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Северянин поверил звонившему и выполнил требования. В общей сложности мужчина перевел злоумышленникам 3 миллиона 680 тысяч рублей. После абонент ожидаемо перестал выходить на связь. Только тогда мурманчанин понял, что стал жертвой преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители выяснили, что номера телефонов, с которых выходили на связь с потерпевшим, были использованы и в аналогичных преступлениях, зарегистрированных в нескольких регионах страны.

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