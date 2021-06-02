В Мурманске пьяный мужчина отказался оплачивать проезд в троллейбусе и попал в отдел полиции

Мужчину доставили в отдел полиции для составления протокола об административном нарушении. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Нежелание платить за проезд закончилось для мурманчанина визитом в отдел полиции. Мужчина зашел в троллейбус, но 34 рубля на билетик не нашел. А когда кондуктор попросила его или заплатить, или выйти - стал буянить. Троллейбус пришлось остановить и вызвать к месту росгвардейцев.

- Кондуктор пояснил, что дебошир попытался спровоцировать с ним драку, а также выражался нецензурной бранью в отношении других пассажиров. Прекращать противоправные действия мужчина отказывался, тем самым мешая нормальной работе городского транспорта, - сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

Мужчину доставили в отдел полиции для составления протокола об административном нарушении.

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