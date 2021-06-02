"Нахамил и заморозил!": туристы возмутились сломавшимся на дороге в Териберку автобусом и поведением водителя

Перевозчик не раз обращался в разные инстанции, жалуясь на качество дороги. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Даже те, кто ни разу не ездил в Териберку, наслышаны, какая к селу ведет дорога. Этой весной ее даже закрыли, когда обнаружилось, что полотно так разбили большегрузы и размыл паводок, что оно стало больше похоже на стиральную доску.

Не каждая машина пройдет до края Мурманской области, а вот автобусам надо преодолевать непростой путь каждую неделю, иначе местные жители будут отрезаны от цивилизации. На прошлых выходных общественным транспортом захотели воспользоваться туристы. Но опыт оказался неудачным. Недовольные пассажиры рассказали об этом в соцсетях (приведем текст почти полностью).

- Водитель автобуса 241 «Мурманск – Териберка» высадил пассажиров, не доехав до конца пункта назначения. По его заверениям - сломался автобус, сгорели свечи. Но суть не в этом. Начнем сначала. Решила махнуть со своим парнем в Териберку в пятницу на автобусе, да сами знаете - погода на этих выходных не задалась. Едем. Чем ближе к Териберке, тем холоднее. Снег, ветер. В принципе, это нормально и ничего страшного в этом нет. И прямо на въезде в село у знака пункта назначения останавливаемся. На середине дороги. Водитель говорит: «Ну все, приехали. Автобус сломался, дальше идите до своей Териберки пешком». Все присутствующие в автобусе сначала подумали, что водитель прикалывается. Но нет, он нас всех выкинул на улицу посередине дороги и закрыл двери. Все бы ничего, но на улице снег с дождем и жуткий промозглый ветер. Дороги две - надо было сориентироваться, куда идти. Сколько идти пешком по ветру - было не особенно ясно. Благо, что мы были в двух километрах от Териберки - кого-то забрал трансфер, кого-то добрые люди подвезли - и нас в том числе, и спасибо, спасибо им за это огромнейшее! Вообще в Териберке много добрых людей, но водитель автобуса - молодец. В лютый дубак выставил всех и наплевать: «Я Вас довез. Идите пешком, тут недалеко». И человека можно было бы понять, сломался автобус, форс-мажор. Но хамство, которым сопровождалось все действо, напрочь убивает любое понимание. В общем, резюмирую: если решите в Териберку на автобусе - будьте готовы к дополнительным приключениям, - рассказала в группе «Чёрный список Мурманск | Отзывы» Марина Рыжова.

При этом в комментариях к этому посту многие стали защищать водителя и обвинять автора во лжи. Кстати, девушка попросила сделать ее пост анонимным, но ее имя почему-то не убрали, и северянке стали поступить угрозы в личные сообщения.

За комментариями, что же случилось у Териберки, наша редакция обратилась в «Мурманскавтотранс» - перевозчику, который обсуживает маршрут №241.

- По данному случаю началась служебная проверка, - рассказал «КП-Мурманск» директор «Североморского АТП» Олег Ушаков. – Но уже сейчас можно сказать, что автобус, выполнявший рейс по расписанию, сломался на въезде в Териберку, не доехав до пункта назначения полтора километра. Вышел из строя двигатель, а соответственно и система отопления. Не совсем корректно указала пассажир, что сломались свечи – их нет в этом автобусе. Водитель предложил пассажирам выйти, на ситуацию быстро отреагировали другие водители, подошли трансферы и легковые машины и забрали людей. Информация, что водитель общался по-хамски не подтвердилась, но с ним был проведен инструктаж, как надлежащим образом общаться с пассажирами.

Перевозчик не раз обращался в разные инстанции, жалуясь на качество дороги. Ее убитое состояние вкупе с холодами испытывают технику на прочность. На этой неделе «Мурманскавтотранс» получит новенький автобус «КАВЗ» 2021 года выпуска, сделанный по специальному заказу – в зимней комплектации. Будем надеяться, что его наши заполярные условия не сломают. А дорогу отремонтируют как можно быстрее – в этом году продолжится реконструкция автоподъезда.

- Кстати, наш водитель зимой часто помогает тем, кто застрял из-за непогоды и снега на дороге в Териберку. Его многие знают. Хороший мужчина! - говорит в конце нашего разговора Олег Ушаков.

Жители Териберки эти слова поддерживают и переживают: вдруг водитель обидится и уволится, кто же их возить будет? С кадрами в селе проблема...

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