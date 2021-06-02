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Экономика2 июня 2021 17:34

Госдолг Мурманской области составляет 13,6 миллиарда рублей

За год он уменьшился на 400 миллионов рублей
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Мурманская областная Дума проведет общественные слушания по исполнению бюджета за 2020 год. Фото: Мурманская областная Дума

Мурманская областная Дума проведет общественные слушания по исполнению бюджета за 2020 год. Фото: Мурманская областная Дума

По данным минфина Мурманской области, размер госдолга региона на 1 января 2021 года составил 13,6 миллиарда рублей, за год он сократился более чем на 400 миллионов рублей или на 3,1%.

- Областной бюджет в 2020 году исполнен по доходам в сумме 88 миллиардов рублей, что на 12,3 миллиарда рублей или 16,2 % больше утвержденного законом об областном бюджете объема, по расходам – в сумме 86,6 миллиарда рублей, что на 5% или 4,6 миллиарда рублей, меньше уточненных бюджетных назначений. Бюджет исполнен с профицитом в размере 1,4 миллиарда рублей, - сообщили в профильном министерстве.

При этом Мурманская областная Дума с 3 по 15 июня в заочном формате проведет публичные слушания по проекту закона «Об исполнении областного бюджета за 2020 год».

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