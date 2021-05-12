Из-за халатности бюджет Мурманска лишился 21 миллиона рублей

На школьном питании в Мурманске пропал 21 миллион. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале мы сообщали, что из-за школьного питания в Мурманске возбудили уголовное дело и Следком проверяет комитет образования Мурманска. Сейчас стали известны подробности.

По версии следствия, в 2019 году комитет по образованию Мурманска предоставил «Центру школьного питания» субсидию: 217 миллионов на 26 455 учеников. Организация деньги использовала не все: "покормила" на две тысячи ребят меньше.

- В декабре 2019 года должностные лица из комитета по образованию не внесли в соответствующую документацию корректировки о количестве учащихся, которым фактически предоставлялось питание. Что повлекло невозможность истребования комитетом из «Центра школьного питания» остатков излишне перечисленной субсидии и дальнейшее перечисление денежных средств в бюджет города Мурманска, а затем их возврат в бюджет Мурманской области, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Было возбуждено уголовное дело по факту халатности при расходовании бюджетных средств, выделенных Комитету по образованию администрации города Мурманска для организации детского питания, повлекшей причинение материального ущерба в особо крупном размере - речь идет о 21 миллионе рублей.

В комитете и центре проходят обыски и выемка документации.

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